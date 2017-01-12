По стопам боярышника: в России после распития стеклоочистителя погибли трое человек

Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Как отмечает издание, тела обнаженной женщины и двух мужчин начали последовательно находить с вечера 9 января. От изучения объеденных грызунами конечностей криминалистов отвлекла пятилитровая бутылка с надписью «Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз». В ней плескались остатки розового цвета.

По данным издания, 11 января, Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть трех человек» (санкция до 10 лет).

Читайте такжеВ РФ назвали причину массовой гибели россиян, которые употребляли "боярышник"

Вероятно, следователи считают, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка, и погибшие делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей.

Как следует из открытых источников, оптовые поставщики «Деда Мороза» в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового спирта или его промышленного аналога – изопропилового.

По данным «Фонтанки», у СК еще нет информации, что в таре с этикеткой «Дед Мороз» находилась содержащая метил жидкость.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Иркусткой области РФ произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили метиловый спирт.