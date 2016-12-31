Жена посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве

Об этом сообщил телеканал Globo, передает ТАСС.

Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Ранее он также сознался в соучастии в преступлении.

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Известно, что Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

О пропаже дипломата стало известно накануне, 29 декабря. На следующий день тело Кириакоса Амиридиса было обнаружено в Рио-де-Жанейро. Оно находилось в обгоревшем автомобиле, который посол Греции ранее взял напрокат.

Как сообщало греческое посольство, представитель дипмиссии приехал в Рио-де-Жанейро вместе с женой на отдых. Позже супруга Амиридиса объявила о его исчезновении.​