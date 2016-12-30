Убийцей посла Греции в Бразилии оказался любовник его жены
Сотрудник военной полиции бразильского Рио-де-Жанейро Сержиу Гомес Морейра Филью признался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на журнал Veja.
Подозреваемому, как уточняет издание, 29 лет.
Морейра Филью, по данным правоохранителей, «не сказал всей правды полицейским, однако признал свою причастность к убийству». Он также обвинил в причастности к убийству вдову дипломата и его двоюродного брата.
Читайте такжеВ автомобиле исчезнувшего в Рио-де-Жанейро посла Греции найдено обгоревшее тело - СМИ
Как уточнили собеседники издания, сотрудник бразильской полиции являлся любовником жены дипломата Франсуазы. Мотивом преступления, по версии следствия, могла стать его ссора с партнершей, после которой Морейра Филью решил «отомстить» Амиридису.
О пропаже дипломата стало известно накануне, 29 декабря. На следующий день тело Кириакоса Амиридиса было обнаружено в Рио-де-Жанейро. Оно находилось в обгоревшем автомобиле, который посол Греции ранее взял напрокат.
Как сообщало греческое посольство, представитель дипмиссии приехал в Рио-де-Жанейро вместе с женой на отдых. Позже супруга Амиридиса объявила о его исчезновении.