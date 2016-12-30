В автомобиле исчезнувшего в Рио-де-Жанейро посла Греции найдено обгоревшее тело - СМИ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Globo.

Обнаруженное тело направили на экспертизу.

На фотографиях, опубликованных Globo, видна сгоревшая белая машина. По данным правоохранительных органов, номера на ней совпадают с данными машины, которая находилась в аренде у посла.

Об исчезновении посла в среду, 28 декабря, в полицию заявила супруга дипломата.

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Посла Кириакоса Амиридиса в последний раз видели в понедельник вечером в доме друзей его жены в бедном районе Рио-де-Жанейро, говорится в заявлении полиции.

В посольстве Греции в Бразилиа агентству Reuters заявили, что Кириакос Амиридис уехал в Рио-де-Жанейро на праздники и должен был вернуться в столицу 9 января.

"Мы расследуем некоторые версии, но не эту. Если бы его похитили, то злоумышленники уже бы вышли на контакт с нами", - заявил инспектор бразильской полиции Еваристо Понтес.

Амиридис с 2001 по 2004 год занимал должность генконсула Греции в Рио-де-Жанейро.

Ранее УНИАН сообщал, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в городе Рио-де-Жанейро несколько дней назад.