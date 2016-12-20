США приостановили работу дипмиссии в Турции после стрельбы возле посольства в Анкаре
США приостановили работу своей дипломатической миссии в Турции после убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.
Об этом говорится в сообщении американского посольства в Турции в твиттере.
«Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты для работы в штатном режиме. Собеседования на визу будут перенесены», – говорится в заявлении.
US Embassy in Ankara and Consulates Istanbul and Adana closed for normal operations today. Visa appointments will be rescheduled.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 20 декабря 2016 г.
Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.
Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.
Нападавший был убит в ходе операции полиции.
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Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.
После убийства российского посла в Анкаре, другой вооруженный мужчина пытался войти в посольство США, расположенное также в столице Турции.