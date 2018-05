США приостановили работу дипмиссии в Турции после стрельбы возле посольства в Анкаре

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Турции в твиттере.

«Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты для работы в штатном режиме. Собеседования на визу будут перенесены», – говорится в заявлении.

US Embassy in Ankara and Consulates Istanbul and Adana closed for normal operations today. Visa appointments will be rescheduled.