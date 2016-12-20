США приостановили работу дипмиссии в Турции после стрельбы возле посольства в Анкаре

10:57, 20 декабря 2016
Мир
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США приостановили работу своей дипломатической миссии в Турции после убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Турции в твиттере.

«Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты для работы в штатном режиме. Собеседования на визу будут перенесены», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.

Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.

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Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.

После убийства российского посла в Анкаре, другой вооруженный мужчина пытался войти в посольство США, расположенное также в столице Турции.

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Теги: #Турция#посольство#Анкара