Вооруженный мужчина пытался войти в посольство США в Турции

Отмечается, что полиция нейтрализовала нападавшего и взяла его под стражу. Издание добавляет, что мужчина выстрелил в воздух, и опубликовало его фото.

Посольство США в Анкаре сообщило, что опасный инцидент уже закончился, но полиция все еще работает на месте происшествия. Сотрудникам посольства было разрешено покинуть помещение.

В американском посольстве рекомендуют избегать района, где расположено здание, по крайней мере до утра вторника, 20 декабря. Также советуют мониторить местные СМИ относительно ситуации в Анкаре.

