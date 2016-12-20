Вооруженный мужчина пытался войти в посольство США в Турции

06:11, 20 декабря 2016
Мир
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Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Турции, которое находится в столице страны Анкаре.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.

Отмечается, что полиция нейтрализовала нападавшего и взяла его под стражу. Издание добавляет, что мужчина выстрелил в воздух, и опубликовало его фото.

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Посольство США в Анкаре сообщило, что опасный инцидент уже закончился, но полиция все еще работает на месте происшествия. Сотрудникам посольства было разрешено покинуть помещение.

В американском посольстве рекомендуют избегать района, где расположено здание, по крайней мере до утра вторника, 20 декабря. Также советуют мониторить местные СМИ относительно ситуации в Анкаре.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападающего убиты в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.

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Теги: #Турция#посольство#Анкара