Вооруженный мужчина пытался войти в посольство США в Турции
Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Турции, которое находится в столице страны Анкаре.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.
Отмечается, что полиция нейтрализовала нападавшего и взяла его под стражу. Издание добавляет, что мужчина выстрелил в воздух, и опубликовало его фото.
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Посольство США в Анкаре сообщило, что опасный инцидент уже закончился, но полиция все еще работает на месте происшествия. Сотрудникам посольства было разрешено покинуть помещение.
В американском посольстве рекомендуют избегать района, где расположено здание, по крайней мере до утра вторника, 20 декабря. Также советуют мониторить местные СМИ относительно ситуации в Анкаре.
FOOTAGE: Police arrest the gunman outside the US Embassy in Ankara. He swears and says "don't play with us" pic.twitter.com/ZmFzYR2kq0— DAILY SABAH (@DailySabah) December 20, 2016
Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.
Нападающего убиты в ходе операции полиции.
Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.