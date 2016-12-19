В Турции в результате покушения убит российский посол – СМИ (фото)
19:14, 19 декабря 2016Мир
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Источник сообщает о смерти российского посла в Турции/ twitter.com/DailySabah
В Турции в результате покушения скончался посол России Андрей Карлов, на которого сегодня напали в художественной галерее в Анкаре.
Об этом сообщают РИА Новсти со ссылкой на источник.
twitter.com/DailySabah
При этом, как сообщают местные СМИ, нападающий, также погиб в результате перестрелки с полицией.
twitter.com/DailySabah
Напомним, сегодня в турецкой столице Анкаре напали на российского посла Андрея Карлова.
Отмечается, что у посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Карлов получил серьезное ранение. Российский посол в Турции находился в критическом состоянии. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.
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