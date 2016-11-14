Лидер президентской гонки в Молдове Додон выступил за федерализацию страны и собрался в Москву

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в эфире российского госканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос, как будут выстраиваться отношения с Украиной, Додон сказал: «Это наши соседи, соседей не выбирают, с ними нужно иметь соседские дружеские отношения, так же как и с Бухарестом».

«Первый мой официальный визит будет в Москву, я надеюсь, мы начнем решать те проблемы, которые есть в нашей двухсторонней повестке дня», - сказал он.

Додон заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов в Молдове, так как большинство составляет партии, которые не согласны с его программой.

Комментируя слова ведущего, что реальные полномочия сосредоточены у правительства, Додон заявил, что президент избран напрямую народом и есть больше моральных прав требовать изменений в Конституцию.

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«Если парламентское большинство не согласится с президентом, которого избрал народ, тогда президент может выйти на референдум, поменять Конституцию, попросить больше полномочий либо роспуска парламента», - сказал он.

Додон заявил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС стало «ошибкой» и нужно выстраивать стратегическое партнёрство с РФ.

«Я думаю, что заявления некоторых молдавских политиков и министров о коридоре для войск из Приднестровья – это была явная провокация. Моя позиция остается неизменной. Мы должны дать особый статус для приднестровского региона. Я открыто выступал и поддерживаю идею федерализации страны. Я считаю это единственный выход», - сказал Додон.

По его словам, чтобы сделать конкретные шаги, нужно дождаться выборов в Приднестровье в декабре, и в начале следующего года сесть за стол переговоров и найти политическое решение урегулирование этой проблемы.

Как сообщалось, на выборах президента Молдовы по результатам подсчета более 99% бюллетеней Додон получил большинство голосов (52,5%).

Соперница Додона – глава Партии действий и солидарности Майя Санду – получила около 47%.