Лидер президентской гонки в Молдове Додон выступил за федерализацию страны и собрался в Москву
Лидер президентских выборов в Молдове, председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья «провокацией» и собрался с первым визитом в Москву.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в эфире российского госканала «Россия 24».
Отвечая на вопрос, как будут выстраиваться отношения с Украиной, Додон сказал: «Это наши соседи, соседей не выбирают, с ними нужно иметь соседские дружеские отношения, так же как и с Бухарестом».
«Первый мой официальный визит будет в Москву, я надеюсь, мы начнем решать те проблемы, которые есть в нашей двухсторонней повестке дня», - сказал он.
Додон заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов в Молдове, так как большинство составляет партии, которые не согласны с его программой.
Комментируя слова ведущего, что реальные полномочия сосредоточены у правительства, Додон заявил, что президент избран напрямую народом и есть больше моральных прав требовать изменений в Конституцию.
Читайте такжеДодон: проигравшая сторона на выборах президента Молдовы не должна допустить насилия
«Если парламентское большинство не согласится с президентом, которого избрал народ, тогда президент может выйти на референдум, поменять Конституцию, попросить больше полномочий либо роспуска парламента», - сказал он.
Додон заявил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС стало «ошибкой» и нужно выстраивать стратегическое партнёрство с РФ.
«Я думаю, что заявления некоторых молдавских политиков и министров о коридоре для войск из Приднестровья – это была явная провокация. Моя позиция остается неизменной. Мы должны дать особый статус для приднестровского региона. Я открыто выступал и поддерживаю идею федерализации страны. Я считаю это единственный выход», - сказал Додон.
По его словам, чтобы сделать конкретные шаги, нужно дождаться выборов в Приднестровье в декабре, и в начале следующего года сесть за стол переговоров и найти политическое решение урегулирование этой проблемы.
Как сообщалось, на выборах президента Молдовы по результатам подсчета более 99% бюллетеней Додон получил большинство голосов (52,5%).
Соперница Додона – глава Партии действий и солидарности Майя Санду – получила около 47%.