Пророссийский кандидат лидирует на президентских выборах Молдовы - данные ЦИК

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Во втором туре выборов Додон набрал 832,288 тысяч голосов. Его соперница лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду получила 46,79%, или 731,943 тысячи голосов.

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«Уже можно с уверенностью сказать, что мы победили на этих президентских выборах. Еще идет голосование за океаном, но уже сейчас мы получили более 50% плюс один голос. Люди голосовали за будущее страны, граждане были уверены, что у Молдовы оно есть», – цитирует Додона сайт republic.ru.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором принимали участие лидер Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Участие в выборах приняло рекордное количество избирателей – более 51%, 1 млн 544 тыс 376 граждан.