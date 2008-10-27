В Литве эсдеков не хотят брать в парламентскую коалицию

По предварительным итогам парламентских выборов в Литве лидирует оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества-Христианские демократы", набравшая 44 мандата (из 141).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главизбирком страны.

На втором месте - социал-демократы (24 мандата), на третьем - образовавшаяся в мае Партия народного возрождения (ПНВ) (16 мест). Либералы (Союз либералов и центристов и Союз либералов) суммарно набрали 17 мест. Левоцентристские партии "Порядок и справедливость" и Партия труда взяли соответственно 16 и 10 мандатов.

При такой расстановке сил консерваторы имеют моральное право получить мандат президента на формирование правительства.

Лидер консерваторов Андрюс КУБИЛЮС заявил журналистам в воскресенье, что договорился о встрече с лидерами либеральных партий, чтобы начать переговоры о создании правой коалиции. Если это удастся, то арифметически этим четырем партиям хватит мандатов, чтобы иметь политическое большинство в сейме.

По словам А.КУБИЛЮСА, "одной из главных перемен будет то, что в этой коалиции не будет социал-демократов".

Тем не менее, лидер социал-демократов, нынешний премьер Гедиминас КИРКИЛАС заявил агентству Alfa, что хотел бы войти в "радужную" коалицию (этим термином, введенным А.КУБИЛЮСОМ, обозначается идея коалиции из левых и правых партий).

В выборах участвует 21 партия. Всего в выборах в Литве могут участвовать 2,67 миллиона избирателей.

В Литве действует смешанная система, по которой на 141 место в сейме 70 человек избирается по партийным спискам, а 71 - по одномандатным округам.