76-летний Ричард Гир сыграет в новом мини-сериале Apple TV

Стали известны первые подробности ленты.

Известный американский актер Ричард Гир сыграет в будущем мини-сериале от Apple TV "The Off Weeks" ("Нерабочие недели").

Как пишет издание Variety, обладатель "Золотого глобуса" появится в восьмисерийной ленте вместе с актерами Беном Стиллером, Джессикой Честейн, Арианом Моаедом и Аннали Эшфорд. Когда планируется премьера - пока неизвестно.

К слову, в центре сюжета будущего сериала показан поиск баланса между личной жизнью и родительскими обязанностями. Главный герой Гас Адлер - разведенный профессор, который пытается совместить совместную опеку над детьми с романтическими отношениями с женщиной. Подробности персонажа Гира пока держатся в секрете. Кстати, это уже второе крупное стриминговое шоу, на которое 76-летний Ричард согласился за последние годы после шпионского триллера Paramount+ "Агентство: Центральная разведка".

Что известно о Ричарде Гире

Ричард Гир наиболее известен по фильмам "Красотка", "Американский жиголо" и многим другим. Он был номинирован на "Золотой глобус" за фильмы "Офицер и джентльмен" и "Красотка", а также получил награду за работу в фильме "Чикаго".

