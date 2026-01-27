Шпинат становится менее горьким, если заменить его кипячение одним простым ингредиентом.

Если вы хотите приготовить вкусный салат, основным ингредиентом которого является шпинат - рецепты могут быть бесконечно разные. Но следует всегда иметь ввиду, что кипячение листьев шпината в воде может придать блюду чрезмерно горький вкус.

Всего один совет этого шеф-повара сделает ваш шпинат в любой фоме более приятным на вкус.

Слова эксперта приводит популярное издание "Express".

Можно ли есть горький шпинат – почему появляется горечь

Шпинат часто вызывает неоднозначное мнение: многие едят его скорее ради пользы для здоровья, а не из-за вкуса, однако при правильном приготовлении он может быть как питательным, так и невероятно вкусным.

Горький шпинат, конечно, есть можно, если только на нем нет гнили. Горечь в нем вызвана содержанием щавелевой кислоты, которая при употреблении в сыром виде в салатах может создавать меловой привкус. При этом кипячение в воде расщепляет эту кислоту, приводя к еще более неприятной горечи.

Иными словами, вопрос заключается не в том, должен ли шпинат горчить, а как его приготовить таким образом, чтобы все неприятные привкусы пропали, а польза осталась.

Как убрать горечь шпината – один незаменимый совет

Хотя варка шпината в воде остается самым распространенным методом приготовления, Арман Лью, автор кулинарной книги и создатель проекта The Big Man's World, рекомендует вместо этого слегка обжаривать его на небольшом количестве сливочного масла.

Арман отметил: "Я убежден, что каждый может полюбить шпинат – даже прихотливые дети". При легком обжаривании несколько минут на сильном огне шпинат становится нежным и мягким, сохраняя при этом листовую структуру. К тому же немного масла никогда никому не повредило".

Следует также отметить, что кипячение шпината приводит к потере многих витаминов в воде, поэтому обжаривание не только сохраняет больше питательных веществ, но и значительно улучшает вкус.

Есть проверенный пошаговый рецепт, как уменьшить горечь шпината - записывайте его, чтобы не забыть.

Сперва разогрейте на среднем огне большую сковороду и растопите в ней смесь сливочного и оливкового масел.

Когда масло полностью растает, добавьте шпинат и измельченный чеснок, приправив солью и перцем.

После этого обжаривайте шпинат 2–3 минуты до полного увядания. По окончании готовки снимите с огня и добавьте немного лимонного сока.

Следуя этому рецепту, ваш шпинат приобретет гораздо более приятный вкус. По желанию его можно дополнить сыром пармезан, беконом, зеленым луком или зеленью, чтобы еще больше обогатить вкус салата.

