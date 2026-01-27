Иво Бобул эмоционально высказался о смерти Гиги: 'Непростительная ошибка'

Певец также вспомнил, как узнал о болезни коллеги.

Известный украинский певец Иво Бобул высказался о смерти Степана Гиги.

Не секрет, что артисты были знакомы много лет. По словам Иво Васильевича, исполнитель легендарного хита "Цей сон" знал о своих проблемах со здоровьем, но много работал и не обращал на это внимания.

"Мне жаль Степана, конечно. То, что с ним случилось, - это непростительная ошибка. Он к себе относился так, наверное. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Но стоит немного уделить себе внимание где-то как-то", - сказал Бобул в интервью Дмитрию Гордону.

Он также подчеркнул, что предлагал свою помощь, когда узнал о состоянии Степана Петровича.

"Я узнал сразу, мне позвонили, потому что я позвонил сначала менеджеру и сказал: "Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, как-то я помогу". Но оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", - добавил певец.

К слову, 12 декабря 2025 года стало известно о смерти Степана Гиги. Ему было 66 лет. Долгое время певец находился в больнице и имел осложнения после болезни.

Напомним, ранее дети Степана Гиги впервые вышли на связь после похорон отца.

