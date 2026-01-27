Известная российская актриса призвала поддержать украинцев: 'Люди замерзают'

Татьяна написала эмоциональный пост в сети.

Известная российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которая с начала полномасштабной войны публично осудила кровавую политику диктатора и уехала из РФ, призвала мир поддержать Украину на фоне постоянных атак врага по энергетической инфраструктуре.

На днях она опубликовала пост в своем Instagram, где отметила, что постоянно думает о том, что в домах многих украинцев нет тепла и света.

"Люди в Украине замерзают, и я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер перед сном... У меня слишком хорошая фантазия, и я слишком эмпатична, и мне очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026 году, в 21 веке, здесь, в Европе, среди нас - тех, кто продолжает жить и радоваться жизни - замерзают от всепроникающего холода, от отчаяния и страха", - написала Татьяна.

По словам актрисы, она не может мириться с несправедливостью, происходящей в мире, и будет делать все необходимое, чтобы помочь украинцам противостоять злу.

"Не понимаю, как и что я могу сделать, чтобы остановить этот кошмар, эту войну, этих сумасшедших пожилых людей, которые играют в игрушки живыми людьми. Как очеловечить этот растущий ужасный общепринятый спокойствие при обсуждении зверств? Что мне сделать, чтобы помочь замерзающим в Украине? Я стараюсь, но у меня не так много денег, да и генераторы надо заряжать, а инверторы не нужны, когда нет электричества. Что я могу сделать – спрашиваю я, что конкретно я могу? Совсем немного. Но я упорно буду это делать, это хоть как-то оправдывает мое существование, всю мою жизнь, весь мой предыдущий путь, и это хоть как-то спасает от морального падения в бесконечную пропасть, от моих мыслей в голове", - добавила актриса.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Лазарева находилась в Киеве. Она долгое время жила в Украине. Ведущая часто призывает россиян не молчать, а выходить на протесты и выражать свое мнение о войне.

