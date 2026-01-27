Царапины на кухонной доске могут стать благоприятной средой для бактерий.

Кухонными досками пользуются абсолютно все хозяйки - одни выбирают для себя стеклянные, другие - пластиковые, третьим нравятся деревянные модели. Последние, к сожалению, быстрее загрязняются, их легко можно поцарапать ножом, а потом в эти трещины попадет грязь. Узнайте, чем мыть кухонные доски и как избавиться от черноты.

Как отмыть жир с деревянной доски - лайфхаки

Существует отличное народное средство, которое поможет выяснить, как почистить деревянную разделочную доску от черноты. Сначала, в любом случае, вам нужно вымыть кухонное приспособление обычным моющим средством, удаляя остатки еды, жира, даже пыли.

Затем необходимо насухо вытереть доску, посыпать ее обычной поваренной солью, взять половинку лимона и тереть, как будто на терке, о доску. Лимон, как губка, давит на соль, которая проникает в мелкие и глубокие царапины, бережно, но тщательно очищая их от грязи и плесени. После этого доску нужно еще раз вымыть с моющим средством и ополоснуть под струей горячей воды, вытереть насухо.

Следующий шаг - полить кухонное приспособление 3% перекисью водорода прямо из бутылки. Можете перелить в пульверизатор и попшикать, если так будет удобнее. В таком виде оставить доску на 5-10 минут, снова вымыть с моющим и вытереть насухо или оставить высыхать естественным образом.

Если результат вас устроил, но не до конца, существует вариант, как обновить деревянную разделочную доску еще лучше - обработать ее специальным минеральным маслом. Его можно купить в интернете или в специализированном магазине и, как правило, оно так и называется - масло для обработки кухонных досок. Благодаря ему кухонное приспособление станет гладким, блестящим, а жидкая текстура масла скроет мелкие царапины.

Категорически запрещено смазывать доску оливковым, подсолнечным или любым другим пищевым маслом - во-первых, они не впитаются в дерево, и доска все равно будет жирной на ощупь, а во-вторых, со временем такие масла могут прогоркнуть и кухонный девайс начнет неприятно пахнуть.

Для того, чтобы вам не пришлось думать, чем мыть кухонные доски от застарелых слоев грязи, важно правильно за ними ухаживать. Вот несколько полезных советов:

каждый раз после нарезки сырого мяса или рыбы тщательно вымывайте доску моющими средствами и обрабатывайте перекисью;

очищайте доску от следов продуктов, которые могут ее окрашивать - свеклы, томатов, специй, ярких ягод и фруктов;

если заметили трещины и царапины - сразу обрабатывайте доску солью и лимоном.

Ни в коем случае не используйте для очистки досок хлорсодержащие средства - хотя такие советы часто встречаются в интернете, агрессивный компонент накапливается внутри дерева и потом попадает в пищу.

