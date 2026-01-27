Семья Бекхэмов впервые появилась на публике после семейного скандала

Виктория получила престижную награду.

Семья Бекхэмов совершила первое совместное публичное появление после громкого заявления Бруклина Бекхэма о серьезном конфликте с родителями.

Выход в свет состоялся на Неделе высокой моды в Париже, где Виктория Бекхэм получила престижную французскую награду - звание кавалера Ордена искусств и литературы. Это одна из высших культурных наград Франции, которая присуждается за вклад в развитие искусства и культуры.

Дэвид и Виктория появились на мероприятиях Haute Couture Fashion Week вместе с тремя из своих четырех детей - Ромео, Крузом и Харпер. Старший сын, Бруклин Бекхэм, на мероприятии отсутствовал.

Видео дня

Комментируя награду в своем Instagram-аккаунте, дизайнер призналась, что для нее это большая честь, ведь она всегда восхищалась французской эстетикой и отношением к моде как к форме искусства:

"Спасибо также деловым партнерам, которые верили в меня, моей семье, а особенно Дэвиду - моему мужу и первому инвестору. Я бесконечно благодарна вам, вы - все для меня".

Напомним, в этом месяце Бруклин Бекхэм публично обвинил родителей в том, что те атаковали его и его жену Николу Пельтц в прессе и пытались разрушить их отношения. Несмотря на широкую огласку, сами Бекхэмы до сих пор публично не комментировали конфликт со старшим сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: