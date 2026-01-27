Иво Бобул впервые рассказал, как россияне сожгли его дом в Крыму: 'Горело все'

Артист пытался спасти жилье через знакомых.

Народный артист Украины, исполнитель хитов "А липи цвітуть" и "Осінній сад" Иво Бобул рассказал, как россияне сожгли его дом в Крыму.

По словам певца, после 2014 года он получил от знакомых фото своей выгоревшей дотла недвижимости.

"Сожгли... У меня там один таксист был знакомый, и он проезжал мимо, сфотографировал это. Пылало все", - рассказал Бобул в интервью Дмитрию Гордону.

Иво Васильевич подчеркнул, что пытался как-то дистанционно спасти дом и присылал деньги для восстановления. Он понимает, что пока не может туда самостоятельно поехать и как-то повлиять на ситуацию.

"Там еще остались стены. Я через ребят дал деньги, они крышу сделали, чтобы дождь туда не попадал. Окна забили, и так и стоит там", - добавил исполнитель.

