Клеить фольгу за батареи бесполезно: есть способ намного лучше

Использовать фольгу советуют в соцсетях, но этот совет не прошел проверку экспертов по безопасности.

Зимой, особенно такой холодной, как в этом году, хочется максимально сберечь тепло дома. В соцсетях часто советуют утеплить пространство за батареей, используя при этом простую кухонную фольгу, особенно если отопление в квартире близко к нулю. Но то, что кажется хорошей идеей на экране, вызывает опасения у экспертов. Они говорят, что подобный лайфхак может принести больше вреда, чем пользы. И это действительно серьезно, поскольку касается пожарной безопасности вашего дома.

Действительно ли нужна фольга за батареей?

Для чего кладут фольгу на батарею? Смысл, по мнению многочисленных советчиков в соцсетях, заключается в том, что фольга должна задерживать тепло внутри помещения и предотвращать его выход через стены. Она должна играть роль теплового барьера, отражая тепло обратно в комнату. Таким образом, утверждается в разных роликах, потери тепла через неизолированные наружные стены уменьшаются.

Однако эксперты предупреждают, что даже вирусные видео не всегда основаны на правдивых вещах и рациональных советах.

Видео дня

Эксперты рассказали, что будет, если за батарею положить фольгу

Эксперт по вопросам энергетики и главный исполнительный директор The Energy Shop Скотт Байром рассказал Ideal Home, что обычная кухонная фольга не предназначена для размещения за источником тепла. По его словам, со временем она может разрушаться или окисляться при высоких температурах. "А без изоляционной основы преимущества теплосбережения в лучшем случае минимальны", - добавил он.

А пожарный Эндрю Топпинг предупредил о дополнительно опасности размещения алюминиевой фольги за радиаторами. Он подтвердил, что кухонная фольга со временем будет окисляться и разрушаться. "Если ее вовремя не заменить, то, при условии постоянного нагрева, это приведет к тлению или даже горению", - сказал он.

Чем заменить фольгу и усилить теплоотдачу батареи

По словам Скотта, если радиаторы расположены на внешних стенах, то следует использовать специальные панели-отражатели. Они пожаробезопасны и разработаны для повышения эффективности внутридомовой системы отопления. Кроме того, нужно защитить дом от сквозняков, чтобы тепло не выдувалось.

Именно поэтому стоит заменить кухонную фольгу на отражатели. Это тонкие панели или листы (обычно это сэндвич из плотной фольги и теплоизоляции), специально разработанные для предотвращения ухода тепла из квартиры. Их можно найти в магазинах строительных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости: