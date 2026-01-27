Рассказываем, что сейчас в тренде - вещи, которые были модными 40 лет назад, можно носить сегодня.

Давно доказано - мода движется по кругу, и есть вещи, которые не выходят из моды. То, что сегодня считается трендом, спустя десятилетия снова вернется на подиумы и в гардеробы. То, что было популярным полвека назад, обретает новую жизнь сейчас - и часто почти без изменений, иногда с едва заметным современным акцентом.

Рассказываем, какой будет мода 2026, и какие силуэты снова окажутся в центре внимания.

Что будет модно в 2026 году

Есть, как минимум, 7 вещей, которые снова возвращаются к нам из прошлого века. Их носили на закате Союза, в более-менее благополучные восьмидесятые - тогда в моде были яркие силуэты, смелые сочетания и подчеркнутая женственность.

Сегодня эти вещи переживают второе рождение.

Брюки-"бананы"

Брюки с объемом в области бедер, со складками или защипами около пояса, и сужающиеся внизу, когда-то были очень модными. Они предполагали высокую посадку и их часто носили с ремнем.

Сейчас они снова вернулись в число актуальных трендов. Хотя с этим фасоном стоит быть внимательным: он визуально подчеркивает и увеличивает бедра.

Костюм с юбкой

В 1980-е такой костюм носили куда чаще, чем брючный. Костюм с юбкой предполагал пиджак в мужском стиле и юбку-"карандаш", зауженную книзу. Особо стильным считался такой костюм красного цвета с туфлями-"лодочками" в тон.

Юбка-"карандаш" вернулась в моду годом ранее, ее форма практически не изменилась. Сейчас же на пике актуальности - костюм с такой юбкой. Он не обязательно должен быть красным, да и обувь не должна совпадать по цвету - современная мода более свободна.

Пышная юбка-"пузырь"

В 1980-х годах такая юбка впервые появилась на подиумах - и стала символом эпохи. Ее шили из дорогих и выразительных тканей, поэтому выглядела юбка-"пузырь" пышно и эффектно.

Ныне дизайнеры возвращаются к этому силуэту. Возможно, он не всегда подходит для повседневного образа, но для особого случая - то, что нужно.

Классический брючный костюм с широкими плечами

Если говорить о том, какая вещь никогда не выходит из моды, то это классический брючный костюм. Для 1980-х годов характерным был силуэт "песочные часы". Талию подчеркивали с помощью приталенных пиджаков или моделей с широкими плечами и поясом. Добавляли объема и в области бедер - с помощью баски или декоративных деталей.

Ныне этот силуэт снова появляется в модных коллекциях, хотя он немного изменен, но вместе с тем и узнаваем.

Брюки-"алладины"

Эти брюки на самом деле появились еще в 1920-е, но в 80-е они стали особо популярными. Модель осталась практически без изменений в числе того, что сейчас в моде для девушек.

Надо сказать, "алладины" возвращаются в моду с завидной регулярностью - если вам близок такой стиль, дайте им шанс и примерьте в современном прочтении.

Леггинсы

В 1980-е женщины повально увлекались аэробикой - примерно, как сейчас йогой. Но тогда леггинсы вышли за пределы спортзалов и стали частью моды.

Их носят и сейчас, сочетая с повседневной одеждой, например, удлиненными и широкими рубашками в клетку.

Платья с открытой спиной и банты

В 1980-х, как уже говорили, на пике моды была женственность. Юбки до колена, обувь на каблуке, платья с открытой спиной или глубоким декольте. Сейчас, как и тогда, открытая спина в платьях по-прежнему выглядит элегантно, женственно и производит сильное визуальное впечатление.

Также в 1980-е повсеместно использовались банты - и в декоре, и как ключевой элемент. Одним из самых узнаваемых фасонов было платье с огромным бантом на спине. Так вот - сейчас дизайнеры практически повторили его.

Кроме всего вышеперечисленного, моду 80-х трудно представить без ярких акцентных украшений - широкие браслеты, клипсы, массивные кольца и броши в золотых оттенках. Если это описать в нескольких словах, то будет звучать примерно так: "Я надену все лучшее сразу".

Повторять этот когда-то модный "трюк" ныне не стоит, но отдельные акцентные украшения по-прежнему ценятся. Современные бренды нередко выпускают такие, и они почти полностью повторяют дизайн 80-х, в первую очередь это касается браслетов.

