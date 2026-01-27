Тина Кароль поразила сеть новой асаной (фото)

Артистка давно занимается йогой.

Украинская певица Тина Кароль поразила своих поклонников, но на этот раз не музыкой, а своей физической формой и выносливостью.

Артистка опубликовала в Instagram Stories фотографию с тренировки, на которой продемонстрировала сложную йога-асану. На фото Кароль балансирует на руках, удерживая тело почти параллельно полу, с одной ногой, вытянутой в сторону, а другой - на локте.

Показанная поза может быть вариацией Эка Пада Галавасаны (Flying Pigeon) или Эка Пада Каундиньясаны II - обе считаются продвинутыми асанами, требующими значительной силы рук, гибкости и идеального баланса.

Как известно, Тина Кароль уже длительное время занимается йогой и неоднократно демонстрировала свои умения в соцсетях. Ранее певица делилась кадрами со сложными балансами, перевернутыми позами и силовыми элементами.

Напомним, недавно Тине Кароль пришлось извиняться за исполнение песни о "добре", которое многие украинцы восприняли как издевательство или "заказ". Певица, столкнувшаяся с большим количеством критики, решила записать видеообращение к слушателям, в котором и объяснила свои мотивы.

