Разбираемся, в какую воду кидать пельмени и почему их не советуют варить в кипятке.

Большинство варит пельмени по тому же принципу, что и макароны, - бросает их в кипящую воду. Однако результат нередко разочаровывает: пельмени то слипаются, то лопаются и теряют форму. Оказывается, дело в температуре воды. Рассказываем, можно ли класть замороженные пельмени в кипящую воду и как сделать так, чтобы они получились красивыми.

Можно ли сразу кидать пельмени в кипящую воду

У опытных хозяек есть правило: замороженные пельмени и другие полуфабрикаты не бросают в кипяток. Из-за резкого перепада температур они могут слипнуться, развариться и потерять вкус. С другой стороны, в холодной воде варить их тоже нельзя - тогда они точно слипнутся. Так в какую воду кидать пельмени?

Вот как сделать правильно:

Видео дня

достаньте полуфабрикаты из морозилки и дайте им некоторое время полежать на столе перед тем, как варить;

температура воды для пельменей должна быть около 50 градусов - для этого воду кипятят, а затем разбавляют тоже кипяченой, но холодной, и таким образом немного остужают.

Не забывайте также помешивать пельмени - так они не слипнутся и не пристанут ко дну.

Ранее мы также рассказывали, когда правильно солить еду - в начале приготовления, в конце или в процессе.

Вас также могут заинтересовать новости: