Большинство варит пельмени по тому же принципу, что и макароны, - бросает их в кипящую воду. Однако результат нередко разочаровывает: пельмени то слипаются, то лопаются и теряют форму. Оказывается, дело в температуре воды. Рассказываем, можно ли класть замороженные пельмени в кипящую воду и как сделать так, чтобы они получились красивыми.
Можно ли сразу кидать пельмени в кипящую воду
У опытных хозяек есть правило: замороженные пельмени и другие полуфабрикаты не бросают в кипяток. Из-за резкого перепада температур они могут слипнуться, развариться и потерять вкус. С другой стороны, в холодной воде варить их тоже нельзя - тогда они точно слипнутся. Так в какую воду кидать пельмени?
Вот как сделать правильно:
- достаньте полуфабрикаты из морозилки и дайте им некоторое время полежать на столе перед тем, как варить;
- температура воды для пельменей должна быть около 50 градусов - для этого воду кипятят, а затем разбавляют тоже кипяченой, но холодной, и таким образом немного остужают.
Не забывайте также помешивать пельмени - так они не слипнутся и не пристанут ко дну.
