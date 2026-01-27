Всего несколько минут - и СВЧ-печь будет сиять чистотой, как новая.

Люди, у которых дома есть микроволновка, редко пользуются специальной пластиковой крышкой, чтобы защитить внутренние стенки устройства от брызг еды. Такой грешок приводит к быстрому загрязнению устройства, поэтому важно знать, как легко и быстро почистить микроволновку внутри, чтобы вернуть ей первозданный вид.

Как удалить жир изнутри микроволновой печи - простой лайфхак

Опытные хозяйки знают тысячу и один способ, как очистить микроволновку от застарелого жира - в рецептах фигурируют народные "бабушкины" ингредиенты и даже агрессивная бытовая химия. Однако есть вариант наиболее щадящий - можно использовать обычный лимон, который обладает прекрасными чистящими и дезинфицирующими свойствами. Применять его можно в двух вариациях.

Для первого метода понадобится половинка фрукта, которой вам придется натереть микроволновку изнутри, не пропуская ни одного сантиметра пространства. Затем набрать в пульверизатор горячую воду и тщательно распылить следующим слоем - там, где был нанесен лимонный сок. Следующий шаг - закрыть дверцу, включить устройство на полную мощность с таймером в три минуты, чтобы прогреть изнутри. После этого открыть дверцу, взять губку, смоченную в горячей воде, и тщательно вымыть стенки. Суть этого метода в том, что за три минуты, пока микроволновка работала, лимонный сок и горячая вода размягчили все остатки жира и еды, и теперь их можно будет убрать без особых усилий обычной губкой.

Видео дня

Второй способ тоже выстроен вокруг лимонного сока, но технология его использования несколько отличается. Вам нужно взять керамическую или стеклянную миску, налить в нее 400 мл воды, выдавить сок половинки лимона и поставить емкость в микроволновку. Затем, включив максимальную мощность, греть средство в СВЧ-печи в течение 5-15 минут в зависимости от запущенности ситуации. Когда время истечет, дверцу открывать не нужно еще 10-15 минут, сохраняя эффект бани внутри микроволновки. За этот период грязь размягчится, и вы потом сможете легко убрать ее губкой, смоченной в теплой воде.

ВАЖНО: оба метода невероятно эффективны в борьбе с застарелым жиром и грязью, однако слишком часто обращаться к ним не стоит. Если внутри микроволновка покрыта эмалью, лимонная кислота может начать ее разъедать, и это негативно скажется и на внешнем виде, и на эксплуатационных свойствах СВЧ-печи, поэтому старайтесь после мытья поддерживать чистоту и пользоваться пластиковой крышкой.

Вас также могут заинтересовать новости: