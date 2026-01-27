Скандальный Канье Уэст объявил о психическом заболевании

Американский рэпер и предприниматель Канье Уэст опубликовал публичные извинения за свои антисемитские заявления, заявив, что потерял связь с реальностью из-за биполярного расстройства.
Открытое письмо под названием "To Those I've Hurt" ("Тем, кого я обидел") появилось в виде полностраничной рекламы в газете The Wall Street Journal 26 января, пишет People. В обращении 48-летний артист признал, что его поведение в последние годы было деструктивным и нанесло вред многим людям.
Уэст отметил, что серьезные проблемы с психическим здоровьем начались после автомобильной аварии 2002 года, во время которой он получил повреждение лобной доли мозга. По его словам, последствия травмы долгое время оставались незамеченными и только в 2023 году привели к диагнозу - биполярное расстройство I типа.
Рэпер подробно описал маниакальные состояния, во время которых, по его словам, человеку кажется, что он мыслит яснее всех, хотя на самом деле полностью теряет контроль. Именно эти эпизоды, утверждает Уэст, и стали причиной его антисемитских заявлений и скандальных публичных поступков.
В письме Уэст признался, что в своем "раздробленном состоянии" сознания тяготел к наиболее разрушительным символам, в частности свастике. В то же время он подчеркнул, что не считает себя нацистом или антисемитом:
"Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми людьми, которых я больше всего люблю, я вел себя хуже всего... Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ".
Отдельно Уэст извинился перед темнокожей общиной, назвав ее фундаментом своей идентичности, и признал, что подвел людей, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. Он также упомянул о четырехмесячном маниакальном эпизоде в 2025 году, во время которого испытывал суицидальные мысли, и поблагодарил свою жену Бьянку Цензору за то, что она убедила его обратиться за помощью.
По словам Уэста, в настоящее время он проходит лечение и придерживается эффективного режима медикаментов, терапии, физических нагрузок и здорового образа жизни. Рэпер утверждает, что чувствует ясность мышления и сосредотачивается на создании "позитивного и содержательного искусства".
"Я не прошу сочувствия или снисходительности, хотя и стремлюсь заслужить ваше прощение. Я пишу вам сегодня просто для того, чтобы попросить вашего терпения и понимания, пока я буду искать дорогу домой", - подытожил Уэст в своем письме.
Напомним, в последние годы Уэст неоднократно оказывался в центре громких скандалов из-за нападок на еврейскую общину. В 2022 году компания Adidas разорвала сотрудничество с брендом Yeezy после его заявлений о "death con" в отношении евреев.
Кроме того, в 2022 году рэпер заявил, что ему нравятся Гитлер и кремлевский правитель Путин.