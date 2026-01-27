Стоматолог утверждает, что простая кухонная соль может стать эффективным дополнением к гигиене полости рта.

Мы уже писали о том, когда нужно чистить зубы - но как насчет полоскания рта? Большинство людей, не задумываясь, используют ополаскиватели, полагая, что дорогие брендовые продукты эффективнее.

Однако, по словам доктора Марка Курчака, ортодонта клиники Smileie (США), для поддержания здоровья зубов и десен не обязательно тратить большие суммы.

По его словам, одним из самых эффективных средств, чем полоскать рот от инфекции или для ежедневной гигиены является обычный теплый раствор с одним всем известным средством.

Видео дня

Дальнейшие комментарии приводит Британское новостное издание "Express".

Что можно использовать вместо ополаскивателя для рта – преимущества солевого раствора

"Соль создает среду, неблагоприятную для бактерий, вытягивает экссудат и гной, успокаивая раздражение и поддерживая естественное заживление", – поясняет доктор Курчак.

Соль обладает способностью впитывать воду, что хорошо снимает воспаление во рту: она буквально вытягивает лишнюю жидкость из тканей, уменьшая отеки.

По этому поводу доктор отмечает, что соленая вода – отличное средство для полоскания рта при воспалении десен, язвах и тягучей боли, например после стоматологических процедур: "Это мягкое очищение без агрессивных химических веществ, снижение бактериальной нагрузки и поддержка естественного баланса во рту".

Более того, в отличие от многих коммерческих ополаскивателей, солевой раствор не содержит спирта, искусственных ароматизаторов или сильных антисептиков, которые при частом использовании могут вызывать сухость или раздражение.

Как сделать антисептик для полости рта в домашних условиях – этот раствор обойдется вам в копейки

Привлекательность солевого раствора не ограничивается медицинской пользой – большого пакета обычной соли может хватить на месяцы, а для одного полоскания требуется всего небольшое количество.

"Соль обходится намного дешевле по сравнению с ополаскивателями стоимостью £4–5 (200-300 грн.) за бутылку, особенно для больших семей", – отмечает доктор Курчак.

При этом важно использовать раствор для полоскания десен разумно. Слишком частое или концентрированное полоскание может раздражать десны и усиливать кровоточивость.

Рекомендуется применять слабый раствор с половиной чайной ложки соли на стакан воды один–два раза в день в периоды раздражения.

При этом не следует ограничиваться лишь тем, чем можно прополоскать рот – используйте и другие средства ухода за полостью рта, чтобы поддерживать десны и зубы в наиболее здоровом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: