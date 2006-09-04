Знаменитый ”охотник на крокодилов” умер от удара морского ската (фото)

Знаменитый австралийский актер, шоумен и один самых активных защитников австралийской фауны Стив Ирвин погиб во время съемок очередного фильма о животных, сообщает AP. Ему было 44 года.

Австралийский "охотник за крокодилами", известный своими живыми репортажами о животном мире и трюками с крокодилами и змеями, был убит ударом ската-шипохвоста.

Инцидент произошел на севере австралийского штата Квинсленд, в районе города Порт-Дуглас. Стив участвовал в съемках фильма о подводном мире Австралии. Скат убил актера ударом в грудь во время одного из погружений.

Впервые программа "Охотник на крокодилов" вышла в эфир в 1992 году. Стив сумел превратить свой имидж бесстрашного и полного энтузиазма любителя поизучать фауну в близком контакте в торговую марку, и его сериал с большим успехом шел по всему миру по каналу Discovery.

В этом году он был награжден за вклад в австралийскую туристическую индустрию. Премией были отмечены заслуги Ирвина по популяризации Зеленого Континента в документальных фильмах о дикой природе и создание зоопарка "Австралия".

Неоднократно Ирвин бывал в ситуациях, когда его жизнь буквально висела на волоске. У него было большое количество ранений, полученных при контактах с животными.

Как рассказывал Стив Ирвин, в первый раз он получил серьезное повреждение в начале 90-х, когда нырнул с носа лодки на крокодила. Крокодил сидел на скале, о которую Ирвин ударился плечом, и камень разбил его до кости. Кость разрезала все важные мускулы, связки и сухожилия.

В другой раз в Восточном Тиморе он спасал крокодила, который попал в бетонную трубу, и не было никакого способа вытащить его оттуда. Поэтому Ирвин нырнул внутрь вместе с животным. Крокодил схватил его мёртвой хваткой, в результате была вновь вспорота та же рука, и на этот раз разорвалось сухожилие.

Несмотря ни на что, Стив Ирвин продолжал снимать фильмы. "Если ты не можешь посмеяться над собой, значит ты слишком правильный и твоя жизнь слишком скучна", - говорил он.

По материалам Newsru