В парке у подножия Великой китайской стены амурский тигр убил туристку

Об этом по информации китайской государственной газеты сообщает AP.

Тигр набросился на одну из женщин, после того, как она вышла из частного автомобиля, в котором она путешествовала в Пекине.

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Вторая женщина была убита другим тигром, который прыгнул на нее после того, как она вышла из автомобиля, чтобы попытаться помочь первой женщине, говорится в докладе.

Одна из них скончалась на месте от полученных травм, другая была госпитализирована после того, как сотрудники зоопарка отогнали тигра.

Правительство округа подтвердило в официальном микроблоге пост, что нападение тигра имело место в парке, который находится у подножия Великой китайской стены.

Посетителям разрешается водить свои автомобили вокруг парка, но запрещено выходить, говорится в докладе.