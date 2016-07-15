Обама осудил нападение на людей в Ницце
Президент США Барак Обама осудил нападение на людей в Ницце, назвав его ужасающим терактом.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.
"От имени американского народа, я жестко осуждаю этот ужасающий теракт в Ницце, жертвами которого стали десятки невиновных гражданских", - сказал Обама.
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В опубликованном заявлении он предложил Франции всю необходимую помощь в расследовании обстоятельств произошедшего и привлечении виновных к ответственности.
.@POTUS on the attack in Nice, France: pic.twitter.com/CrbChxZs04— The White House (@WhiteHouse) July 14, 2016
В свою очередь, посол Франции в США Герард Араут назвал происшествие террористическим атакой, передает The Telegraph. "Наши демократии - Франции, США и наших партнеров, мы окружены, мы столкнулись с ужасной угрозой", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек.