Обама осудил нападение на людей в Ницце

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

"От имени американского народа, я жестко осуждаю этот ужасающий теракт в Ницце, жертвами которого стали десятки невиновных гражданских", - сказал Обама.

В опубликованном заявлении он предложил Франции всю необходимую помощь в расследовании обстоятельств произошедшего и привлечении виновных к ответственности.

