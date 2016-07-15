В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек (видео)

Как сообщает Дождь со ссылкой на издание Le Parisien, число погибших составляет не менее 60 человек.

Вместе с тем, издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции сообщает о 73 погибших.

Мэр Ниццы призвал горожан оставаться в своих домах.

BFM TV передает, что грузовик въехал в толпу на Английской набережной напротив отеля Negresco во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии, после этого началась паника.

После этого вышедшие из грузовика двое людей и открыли огонь. По данным телеканала, одного из открывших огонь убили.

Как рассказал глава субпрефекта французского департамента Приморских Альп, где находится Ницца, Себастьян Амберт France Info, грузовик проехал как минимум сто метров на высокой скорости перед тем, как врезался в толпу людей.

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На месте работают полицейские и медики. Власти города назвали произошедшее терактом.

Президент Франции Франсуа Олланд экстренно вернется в Париж из французского Авиньона.

Как сообщает Reuters, мэр города Кристиан Эстрози получал ранее предупреждения о том, что в регионе могут быть террористические атаки.

Как сообщал УНИАН ранее, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце.