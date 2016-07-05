Министр обороны Польши: После размещения в стране сил НАТО Россия откажется от агрессивных намерений

"Только демонстрация реальной готовности к обороне наших границ может эффективно остановить агрессивные намерения России", - сказал Мачеревич в интервью информагентства Associated Press, передает DW.

РФ "должна забыть об угрозах Польше, европейским странам и другим странам мира", подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

НАТО намерено усилить свое присутствие в Польше и странах Балтии, разместив там на ротационной основе четыре многонациональные батальоны общей численностью в четыре тысячи солдат.

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После размещения объединенных сил Альянса в Польше страна станет полноценным членом НАТО - не только политическим, а таким, каким всегда очень хотела быть, на что поляки ждали в течение 70 лет, считает Мачеревич.

"Мы будем полностью защищены объединенными силами", - сказал польский министр.

Пока еще неизвестно, когда именно батальоны НАТО и сопутствующее оборудование разместят в Польше и балтийских странах. Боевые подразделения будут находиться под командованием США, Великобритании, Германии и Канады. Отдельная американская бригада будет размещена вблизи границы Польши с Калининградом.

На саммите НАТО в Варшаве, который состоится 8-9 июля, также обсудят развертывание объединенного штаба, основной задачей которого будет сбор и обработка разведывательной информации на восточном фланге НАТО, сообщил Мачеревич.

В Варшавском саммите примут участие около двух тысяч делегатов из 28 стран-членов и стран-союзников Североатлантического альянса.