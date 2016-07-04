НАТО на саммите в Варшаве примет решение об усилении обороны - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве.



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«Мы подготовили наши планы для самого большого со времен холодной войны усиления коллективной обороны НАТО. В Варшаве я буду докладывать главам государств и правительств о том, что из того, что мы сказали «мы сделаем», сделал Альянс. Мы достигли того, что Альянс стал более быстрым и более готовым, и сейчас мы должны сделать следующие шаги», - заявил Столтенберг.

По его словам, на саммите в Варшаве будет согласовано решение усилить военное присутствие в Восточной части Альянса. «Мы развернем четыре многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше», - сказал генсек.

При этом он сообщил, что ответственность за формирование этих батальонов приняли Канада, США, Германия и Великобритания. «Это - четкий сигнал, что наши нации будут защищены с обеих сторон Атлантики», - подчеркнул Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что "коллективная безопасность и сдерживание включает гораздо больше". "Мы также договоримся развить присутствие на Юго-Востоке, которое будет базироваться на многонациональной бригаде в Румынии. Это - часть усилий, направленных на увеличение нашей мобильности как на национальном уровне, так и на коллективном», - подчеркнул генсек Альянса.

Кроме того, саммит «возобновит наши обязательства тратить больше на нашу безопасность и тратить лучше». По словам Столтенберга, уже есть "небольшое увеличение расходов на оборону, и в этом году мы ожидаем еще большее увеличение".

"Во всех наших решениях наша цель - защищать союзников, а не увеличить напряжение в Европе. НАТО остается ответственным и предсказуемым актером", - подчеркнул он.

Еще одним вопросом повестки дня саммита генсек НАТО назвал "распространение стабильности за нашими границами". "Когда наши соседи более стабильны, мы более защищены. НАТО может и будет делать, чтобы их поддерживать", - подчеркнул Столтенберг.

Также саммит намерен вывести сотрудничество НАТО с ЕС "на новый уровень". "В Варшаве вместе с президентами Европейского совета и Европейской комиссии я подпишу общую декларацию относительно нашего партнерства", - сообщил генсек.