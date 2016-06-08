Нидерланды хотят рассмотреть на саммите ЕС ситуацию по ассоциации с Украиной после их референдума

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса в адрес голландского парламента.

«Правительство намерено провести обсуждение Соглашения об ассоциации и результаты референдума на саммите ЕС 28-29 июня», - говорится в документе.

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По словам министра, Нидерланды уже обсуждали как на европейском, так и на двустороннем уровне нидерландское "нет", но нет никаких договоренностей относительно возможного решения.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет не раньше конца июня.

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Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом действует в полном объеме, и Украина близка к модели, которая завершит его ратификацию.

По словам Порошенко, Украина имеет полную поддержку от правительства Нидерландов. «Подчеркну, что результаты референдума (в Нидерландах) носят лишь рекомендательный характер», - сказал он.

3 июня Порошенко сообщил, что серьезно обсудил ситуацию с премьер-министром Нидерландов Рютте.