В Италии в ДТП погиб скандальный евродепутат, известный своими симпатиями к Путину и Гитлеру

50-летний политик скончался на месте, передает ТСН со ссылкой на The Telegraph.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени в муниципалитете Горла-Маджоре на севере Италии.

Бонанно, который с мая 2014 года занимал пост мэра североитальянского города Боргозезия (провинция Новара), в момент столкновения с другим автомобилем находился в машине вместе с еще одним пассажиром. В результате полученных травм 50-летний политик скончался, другие участники ДТП получили ранения различной степени тяжести. Его жена, которая также была в машине, находится в больнице.

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Бонанно до своего избрания в Европарламент занимал депутатское кресло в Палате депутатов национального парламента в период с 2008 по 2014 год.

Политик славился своими спорными антииммиграционными высказываниями и трюками, которые вызвали резкие реакции в социальных медиа.

Один из самых громких скандалов произошел в октябре. Тогда депутат был оштрафован на 3060 евро и отстранен от деятельности в парламенте на 10 дней после того, как он надел футболку с изображением Адольфа Гитлера и канцлера Германии Ангелы Меркель во время пленарного заседания.

Также во время других дискуссий с Меркель Бонанно носил усы в стиле Гитлера и "зиговал".

Итальянский евродепутат неоднократно поддерживал политику России и горячо поддерживал Путина. Во время одного из слушаний по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге он появился в майке с надписью "Нет санкциям против России!".