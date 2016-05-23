Пророссийский кандидат признал поражение перед экс-лидером "зеленых" на президентских выборах в Австрии - посол

17:47, 23 мая 2016
Мир
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Новым президентом Австрии стал бывший лидер партии "Зеленых" Александер Ван Дер Беллен.

REUTERS

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter.

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"Правый радикал Гофер признал поражение. Бывший глава партии "Зеленых" Александер Ван Дер Беллен новый президент Австрии", - сообщил посол.

Нынешние выборы стали историческими для Австрии - впервые с 1945 года пост президента достался не представителю социал-демократов или консерваторов, которые формируют две крупнейшие партии Австрии.

В случае победы кандидата от правопопулистской Австрийской партии свободы Норберта Гофера Австрия могла стать первой западноевропейской страной, президентом которой был бы правый популист.

Стоит напомнить, что Хофер принадлежит к партии, которая известна самой большой симпатией к России среди всех политсил Австрии.

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