Адель получила главную награду на церемонии Billboard Music Awards

24-я церемония вручения престижных наград состоялась в воскресенье в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Всего Адель, которая не смогла присутствовать на мероприятии, так как находится в середине гастрольного тура, была номинирована на восемь наград, сообщает ТАСС.

Из них она получила пять, включая премии в номинациях "Лучшая певица" и "Лучший альбом чарта Billboard 200". Последнего звания удостоилась третья студийная пластинка британки под названием "25", ставшая самым продаваемым диском прошлого года.

Рекордсменом по числу номинаций был канадский исполнитель The Weeknd, который в итоге и стал лидером по количеству полученных статуэток. Он завоевал восемь наград из 19 возможных, включая премии "Лучшему артисту чарта Top Hot 100" и "Лучшему исполнителю в стиле ритм-н-блюз".

В категории "Лучший певец" победу одержал канадец Джастин Бибер, который обошел своего соотечественника рэпера Дрейка, британского автора Эда Ширана, а также американского хип-хоп-исполнителя Фетти Вапа. Последний был признан "Лучшим новым артистом". Полным разочарованием обернулась прошедшая церемония для молодой поп-звезды Тейлор Свифт, которая при восьми номинациях получила лишь одну статуэтку в категории "Лучший гастролирующий артист".

Награду в номинации "Лучший дуэт или группа" удалось завоевать британскому коллективу One Direction, который одолел американцев Maroon 5 и Twenty One Pilots, а также легендарных The Rolling Stones и прославленных ирландцев из U2. "Лучшим рок- исполнителем" были признаны Twenty One Pilots, а их последняя пластинка Blurryface стала "Лучшим рок-альбомом".

Ежегодная премия Billboard Music Awards была учреждена влиятельным музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Наряду с Grammy Awards и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных наград США.