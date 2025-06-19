Минэнерго страны теперь считает запрет импорта российского газа правильным сигналом.

В Министерстве энергетики Австрии открещиваются от идеи о необходимости возобновления импорта российского газа после завершения российско-украинской войны, сообщает Euractiv.

Ранее государственный секретарь по вопросам энергетики Австрии Элизабет Зехетнер на заседании министров иностранных дел в Люксембурге призвала возобновить импорт газа после завершения войны.

"Когда война закончится, это, конечно, нужно учитывать", - сказала Зехетнер накануне переговоров по плану Европейского Союза (ЕС) положить конец зависимости от российского газа, и эту мысль она также повторила дипломатам ЕС.

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Теперь Австрия, которая импортировала российские энергоносители в течение почти 60 лет, заявляет, что это было неправильное толкование.

"Распространенное заявление о том, что Австрия хочет возобновить импорт российского газа после войны, не говоря уже о сейчас, просто не соответствует действительности", - заявили в министерстве энергетики страны.

В заявлении ведомства добавляется, что запрет ЕС на российский газ станет "правильным сигналом" для Москвы, но подчеркивается, что энергетическая политика должна быть направлена на обеспечение "доступных цен на энергоносители в будущем".

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

Евросоюз длительное время обсуждает план полного запрета импорта российского газа. Венгрия и Словакия выступают против такого запрета, а Австрия призвала возобновить экспорт после завершения войны в Украине.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен сообщил, что гипотетическое мирное соглашение между Украиной и Россией не должно автоматически привести к восстановлению блоком импорта российского газа. Более того, Еврокомиссия придумала как запретить импорт российского газа, в обход потенциального вето Венгрии и Словакии.

18 июня Европейская комиссия представила план полного прекращения импорта российской нефти и газа.

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