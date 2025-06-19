Иран подготовил ракеты для ударов по базам США, если Трамп вступит в конфликт, - CBS

Тегеран официально предупредил США о необратимых последствиях и пригрозил полномасштабной войной.

Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против страны. Об этом сообщили высокопоставленный чиновник разведки США и чиновник Пентагона, проинформированные по этому вопросу, пишет CBS.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что еще "не поздно" вести переговоры по новому соглашению об ограничении ядерной программы Ирана. Он дал понять, что требует полного отказа Ирана от этой программы.

Трамп заявил, что иранцы стремились к переговорам, и даже предложил направить делегацию для обсуждения в Белый дом. Впрочем, переговоры сегодня будут иметь другой тон.

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"Я сказал: "Уже действительно поздно. Понимаете?" Я сказал: "Очень поздно говорить". Есть большая разница между тем, как сейчас, и тем, как было неделю назад, до того, как Израиль начал наносить авиаудары по Ирану", - отметил Трамп.

Зато миссия Ирана при Организации Объединенных Наций непосредственно отреагировала на замечания Трампа:

"Ни один иранский чиновник никогда не просил, чтобы его унижали у ворот Белого дома... Иран НЕ ведет переговоров под принуждением, НЕ будет принимать мир под принуждением и, конечно же, НЕ с бывшим подстрекателем войны, который цепляется за свою актуальность. Иран ответит на любую угрозу контругрозой, а на любые действия - ответными мерами".

Иранский чиновник в среду предупредил, что любое вмешательство США в конфликт с Израилем обернется "полномасштабной войной".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США "должны знать, что любое военное вмешательство, несомненно, приведет к непоправимому ущербу".

"Те, кто знает историю Ирана, знают, что иранцы плохо реагируют на язык угроз", - сказал Хаменеи, добавив, что Иран "никогда не сдастся".

Израиль против Ирана - США думают над ударами

Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, США могут вмешаться в войну Израиля с Ираном, чтобы использовать 13-тонную сверхбомбу для уничтожения ключевой ядерной базы страны. Речь идет об одной из самых мощных неядерных бомб Соединенных Штатов - GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Только США обладают этой бомбой, способной пробивать сверхглубокие защищенные объекты. Иранский ядерный объект в Фордо, который расположен под толстым слоем горных пород, недоступен для обычной израильской авиации. MOP - единственное неядерное оружие, способное уничтожить эту цель.

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