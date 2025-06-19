Стоимость газа для населения остается фиксированной.

Цены на газ на украинском рынке в среду, 18 июня, резко выросли до более 31 550 гривень за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года, сообщает Expro.

В среду газ торговался в диапазоне 31 200 - 31 900 грн за тысячу кубометров. При этом некоторые продавцы предлагали за "голубое топливо" 32 тысячи гривень за тысячу кубов и более.

Издание отмечает, что с начала июня газ на украинском рынке подорожал на 26%, а с начала мая - в 1,6 раз.

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"В последние дни темпы роста цен на газ ускорились. Если в начале недели на рынке можно было приобрести газ дешевле 30 тысяч гривен за 1000 кубов, то уже в среду стоимость ресурса превышала 31 500 гривень за 1000 кубометров", - говорят в издании.

Главной причиной подорожания газа в Украине является рост его стоимости в Европе на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которая может повлияли на глобальные поставки и спрос на сжиженный газ. Также на внутренние цены на "голубое топливо" влияет высокий спрос на него.

"Промышленные потребители активно покупают природный газ как на следующий месяц, так и создавая запасы на осень-зиму. Заметными покупателями на украинском рынке есть и государственные компании, как ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", - отмечается в публикации.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о ценах на газ для промышленных потребителей и бизнеса. Население, производители тепла и электроэнергии и в дальнейшем получают газ от НАК "Нафтогаз Украины" по регулируемой цене, в соответствии с постановлением правительства.

Цены на газ - последние новости

Цены на газ в Европе растут шестой день подряд. "Голубое топливо" дорожает, потому что конфликт между Израилем и Ираном вызывает опасения по поводу судоходства через Ормузский пролив.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что цены на продукты в Украине могут подскочить из-за роста цен на газ. Последнее является, в частности следствием ирано-израильского противостояния.

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