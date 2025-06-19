В перечне есть Рак и Скорпион.

Сезон, начинающийся с летнего солнцестояния 21 июня 2025 года, сулит особую удачу и вдохновение четырем знакам Зодиака. Их ждет период роста, социальных возможностей и романтики. Ожидается больше путешествий, общения, самовыражения и, возможно, любовь, передает Parade.

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Телец

После долгого периода перемен начинается облегчение. Энергия июля станет спокойнее, и появится чувство внутренней устойчивости. Наступает пора вдохновения, творческого подъёма и ярких встреч. Особенно активным будет конец лета - время для самовыражения и романтики.

Рак

Это лето открывает возможности быть в центре внимания. Признание и доброжелательность со стороны окружающих растут. Важно позволить себе принимать заботу и комплименты. Сезон поднимает самооценку и возвращает радость от жизни. Но стоит помнить и о границах: не все заслуживают доступ к вашим ресурсам.

Скорпион

Лето благоприятно для путешествий, смены обстановки и обновления чувств. После напряженного периода в личной жизни начинается облегчение. Отношения становятся легче, появляется пространство для доверия. В сентябре - особенно в дни затмений - возможно укрепление любви или ее обновление.

Козерог

Лето фокусируется на отношениях. Вокруг - новые люди, старые связи тоже оживают. Это хорошее время для укрепления дружбы и построения романтических отношений. Влияние Юпитера делает вас более открытым и легким, возвращая баланс между работой и удовольствием.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ощутят мощную поддержку Вселенной.

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