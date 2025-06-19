Благодаря сверхпроводящей электронике можно обеспечить высокопроизводительные вычислительные решения.

Ученые разработали выпрямитель на основе сверхпроводящего диода, который помогает подавать постоянный ток на сверхпроводящие классические и квантовые компьютеры. Эта технология может пригодиться в поиске темной материи в детекторных цепях, пишет Interesting Engineering.

Исследователи из Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института в своем исследовании подробно рассказали о своем изобретении.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы развитие технологий искусственного интеллекта приведет к многократному увеличению энергопотребления центров обработки данных. Они объяснили, что современные вычислительные системы работают на основе кремния, который обрабатывает большие объемы информации, но не является энергоэффективным. Это приводит к большим потерям энергии.

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В издании отметили, что благодаря сверхпроводящей электронике можно обеспечить высокопроизводительные вычислительные решения. Однако эти системы работают при смешанных сверхнизких и окружающих температурах и используют много проводов для соединения этих двух компонентов.

Именно поэтому ученые длительное время работали над оптимизацией сверхпроводящей электроники. Для квантовых компьютеров источник питания имеет решающее значение, поскольку его подача может вызывать помехи из-за избыточного тепла или электромагнитных помех

Чтобы вычислительные компоненты работали эффективно, необходимо обеспечить преобразовывание входного переменного тока в постоянный ток схемами. Такое преобразование должно осуществляться при температуре, близкой к нулю градусов.

Ученые уже успешно интегрировали четыре сверхпроводящих диода и добились преобразования переменного тока в постоянный при криогенных температурах. Это позволило обеспечить более чистую работу квантовых систем за счет уменьшения теплового и электромагнитного шума.

На Тайване создали первый в мире компактный квантовый компьютер

Ранее ученые из Тайваня заявили о создании самого маленького в мире однофотонного квантового компьютера. Им удалось преодолеть значительные препятствия в развитии квантовых вычислений - высокие потребности в энергии и в низких температурах среды.

Фотонный квантовый компьютер может иметь компактные размеры и функционировать без необходимости в массивных системах охлаждения, в отличие от ныне существующих квантовых компьютеров.

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