Надо немедленно реагировать: эксперт оценил успехи РФ на Сумщине

У Украины могут быть проблемы, если России удастся дойти до леса, отметил Павел Нарожный.

Российские оккупанты могли зайти на окраины населенного пункта Юнаковка - крупнейшего села на границе с Сумской областью. Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV, ссылаясь на данные аналитиков.

"Там огромное количество домов есть, в которых они могут держать оборону. И если они там закрепятся, то смогут сделать опорный пункт и двигаться дальше на Сумщину. От Юнаковки до Сум по прямой около 22 километров. Между Юнаковкой и Сумами еще есть село Хотень и Писаревка. Два довольно больших села и огромный лес", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в случае, если РФ удастся продвинуться дальше и зайти в этот лес - ситуация для Сил обороны будет опасной.

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"Ведь тогда мы с дроново-артиллерийской войны переключаемся на чисто пехотную. Ведь под листвой врагу будет значительно сложнее. Они там смогут и блиндажи обустроить и пехота сможет передвигаться. Поэтому на это развитие событий надо немедленно реагировать, врага надо отбрасывать от Юнаковки", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что россияне несут большие потери и не могут быстро продвигаться на Сумщине. Он также отметил, что РФ пытается окружить Юнаковку. В то же время он отметил, что туда заходят российские ДРГ, но Силы обороны их оттуда выбивают.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что россияне выбрали для себя Торецкое направление приоритетным во время летне-осенней наступательной кампании. Отмечается, что такие выводы сделаны на фоне применения значительных объемов бронетехники врагом на этом направлении.

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