Небольшой гуманоидный робот с реактивным ранцем может спасать людей во время чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники Итальянского технологического института успешно запустили первого в мире гуманоидного робота с реактивным двигателем. Андроид, получивший название iRonCub3, оторвался от земли примерно на 50 см и сохранял равновесие во время полета, сообщает Interesting Engineering

Инженеры прикрепили к спине робота ранец с двумя реактивными двигателями. Еще два двигателя выполняют роль "рук" и отвечают за управление в полете. Такая конфигурация позволяет ему парить в воздухе и оставаться устойчивым даже при наличии ветра или физических помех.

Робот весит 70 кг и может генерировать более 1000 ньютонов тяги, в то время как температура выхлопных газов может доходить до 800 °C. Для улучшения прочности робота был создан титановый позвоночник, а его корпус получил термостойкие покрытия. Системы на основе ИИ позволяют iRonCub3 реагировать на турбулентные потоки воздуха и изменение положения конечностей во время полета.

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Исследовательская группа потратила два года на разработку робота и проведение летных испытаний. Главной целью проекта является создание роботов, способных оперативно прибывать к месту катастрофы, проводить воздушную разведку, собирать информацию и передавать ее спасателям и другим службам.

В дальнейшем iRonCub3 сможет не только летать, но и передвигаться по земле: ходить, подниматься по лестницам, преодолевать препятствия и взаимодействовать с окружающей средой, что значительно расширит его возможности в спасательных операциях.

Напомним, ранее в Китае прошли первые в мире бои роботов-гуманоидов – с рефери, комментаторами и зрелищными нокаутами. Пока соревнования экспериментальные, но в будущем они могут перерасти в полноценный спорт.

А в конце августа в Греции пройдет первая в мире олимпиада среди роботов-гуманоидов. Андроиды со всего мира будут состязаться в спортивных дисциплинах, включая спринт, прыжки и метание копья.

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