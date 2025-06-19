Во время модернизации россияне внесли в автомат ряд конструктивных изменений.

"Калашников" усовершенствовал 7,62 мм автомат АК-308 образца 2018 года - выпускать модернизированный АК-308 образца 2025 года начнут после прохождения изделием квалификационных испытаний. Об этом сообщает "Калашников".

Базовый АК-308 был разработан на основе АК-12 образца 2018 года для поставки в страны, использующие патрон 7,62х51 NATO (.308 Win) в качестве основного боеприпаса стрелкового оружия пехоты.

Во время использования АК-12 в российско-украинской войне в его конструкцию были внесены изменения. Именно поэтому "Калашников" решил модернизировать свою новинку.

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В частности, удлинено цевье. Теперь оно обеспечивает "удобный и надежный хват оружия руками во время стрельбы". Заимствован складной, регулируемый приклад АК-12 с установленным на него пулеметным упором.

Крышка ствольной коробки с длинной рейкой Пикатинни позволяет использовать все современные прицельные комплексы, в том числе оптические и ночные.

В съемном магазине появились окна для визуального контроля количества патронов. В дополнение к этому у автомата АК-12 образца 2023 года позаимствовали конструкцию диоптрического прицела.

Характеристики обновленного АК-308:

- Калибр, мм - 7,62;

- Применяемый боеприпас, мм - 7,62×51;

- Масса автомата с неснаряженным магазином, не более, кг - 4,3;

- Общая длина/со штык-ножом, мм - 885-945/1050-1110;

- Длина со сложенным прикладом, мм - 705;

- Длина ствола, мм - 415;

- Высота, мм - 244;

- Ширина, мм - 72;

- Тип приклада - складной, регулируемый по длине;

- Вместимость магазина, патронов - 20;

- Тип прицельного приспособления - диоптрический.

Стрелковое оружие - что интересного

Ранее УНИАН сообщил, что во Франции обанкротился известный производитель оружия, с которым Киев заключил крупный контракт.

Речь идет о компании Verney-Carron, которая специализируется на изготовлении ружей. В феврале этого года компания объявила о неплатежеспособности и подала запрос на судебную реорганизацию.

Также напомним, что в прошлом году украинское Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

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