Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским.

В Кремле заявили, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможна, однако для нее должны быть выполнены определенные условия.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек".

При этом он заявил, что Россия надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

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По словам Пескова, достижение гуманитарных договоренностей дает возможность "наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям".

В то же время пресс-секретарь Кремля заявил, что в подготовке к урегулированию конфликта "еще предстоит серьезная работа", а Украина "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

При этом он снова выразил сомнения в легитимности украинского лидера.

"Мы готовы встречаться... Я готов встречаться со всеми, в том числе с Зеленским... Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога, пусть это будет Зеленский", - сказал Путин в разговоре с журналистами.

По словам Путина, главный вопрос заключается в том, кто будет подписывать документы.

Также Путин заверил, что Россия якобы "пытается закончить боевые действия в Украине". Он добавил, что новый раунд переговоров между украинской и российской сторонами может состояться после 22 июня.

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