Виталий Саенко

По разным оценкам, 170 тыс. российских солдат погибло и 600 тыс. ранены в результате войны России против Украины.

В 2025 году Россия впервые получила статус наименее миролюбивой страны мира из-за войны против Украины. Об этом говорится в отчете Global Peace Index за 2025-й год от международного исследовательского независимого австралийского Института экономики и мира (IEP).

Как утверждается в исследовании, "Россия впервые является наименее мирной страной в мире в соответствии с рейтингом Международного индекса миролюбия в 2025 году". Общий уровень миролюбия России за последний год ухудшился на 6,5%. За ней следуют Украина, Судан, Демократическая республика Конго и Йемен.

"Россия и Украина занимают первое и второе место среди наименее мирных стран мира по рейтингу GPI 2025 года. Поскольку немедленное прекращение конфликта не наблюдается, вероятно, что Россия и Украина будут оставаться двумя наименее миролюбивыми странами в мире в обозримом будущем", - говорится в исследовании.

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В исследовании отмечается, что главной движущей силой для ухудшения миролюбия в Украине является война с Россией.

"Неудивительно, что влияние войны привело к значительному росту в милитаризации. В течение прошлого года показатель Украины в импорте вооружения ухудшился на 70%, военные расходы в процентах от ВВП выросли с 2,1% в начале войны до примерно 15,4% в 2024 году", - говорится в исследовании.

Также война России против Украины является главной движущей силой ухудшения миролюбия в России. Война привела к значительным смертям и внутри России, особенно с проведением украинской операции в Курской области РФ. Показатель смертности внутри РФ в результате этой операции вырос более чем на 3 600%.

"Оценки общего числа российских погибших от войны в Украине различаются. По последним оценкам, более 170 тысяч солдат погибло в течение последних трех лет, еще 600 тыс. получили ранения", - говорится в исследовании.

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Уровень миролюбия в мире

Западная и Центральная Европа признаны наиболее миролюбивым регионом в мире, где находятся восемь из десяти наиболее мирных стран мира, хотя ее миролюбие уменьшается в течение последних четырех лет.

Наименее миролюбивыми регионами в мире остаются Средний Восток и Северная Африка.

При этом регион Восточной Европы и Центральная Азия претерпели второе по величине наибольшее ухудшение в отношении к миру в нынешних показателях миролюбивости. Средний показатель мира в регионе снизился на 0,77%. Общий уровень миролюбия в регионе остается низким, главным образом из-за конфликта между Украиной и Россией.

Среди 15 стран, которые отнесены к рейтингу миролюбия в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, Россия занимает последнее место по миролюбию. Предпоследнее занимает Украина, и далее следуют Турция, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Туркменистан. В то же время, наиболее миролюбивыми странами региона являются Болгария и Румыния.

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Также сказано, что конфликт между Россией и Украиной привел к тому, что многие европейские страны пересматривают уровень военных расходов и общей боевой готовности. Утверждается, что в 24 из 33 стран этого региона фиксируется ухудшение в этой сфере за последний год.

Война в Украине - новости

Как известно, Украина является жертвой российской полномасштабной войны, а Россия является агрессором. В соответствии с Уставом ООН, Украина имеет право на самозащиту.

Украина еще 11 марта 2025 года согласилась на предложение США принять 30-дневное перемирие на суше, в небе и в море, но Россия отвергла это предложение и продолжает осуществлять ежедневные обстрелы украинских городов, от чего гибнут гражданские и разрушается критическая инфраструктура.

Как писал WSJ, стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов за три года войны. Но даже такой активной трансформации отечественного арсенала будет недостаточно для того, чтобы Украина смогла самостоятельно противостоять России

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