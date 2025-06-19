Кроме того, он получил рекордный аккумулятор 7410 мАч, защиту IP68 и "самый крутой вибромотор".

Xiaomi презентовала доступный флагман Redmi K80 Extreme Edition (также известный как K80 Ultra), который тизерили последние несколько дней. Теперь об устройстве известно практически все.

В компании говорят, что это "самый продвинутый флагман в истории Redmi". У смартфона 6.83-дюймовый OLED-экран 144 Гц с разрешением 2К, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 3 200 нит. Для надежности он обрамлен металлической рамкой.

Внутри установлен мощный чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с эффективной системой охлаждения и рекордными 3.24 млн баллами в бенчмарке AnTuTu. Еще устройство может похвастаться аккумулятором емкостью 7410 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Время работы на одном заряде не раскрывается, но это самый живучий телефон бренда, если верить Xiaomi.

Видео дня

Основная камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), это Light Hunter 800 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также есть ширик с разрешением 8 Мп. Телефон поддерживает запись видео в 4K и 1080p. Характеристики селфи-камеры пока не раскрыты.

Для устройства также анонсировали "самый крутой вибромотор", защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддержку Wi-Fi 7, модель NFC и HyperOS 2 на базе Android 15 "из коробки". Цена ожидается от ¥2999 (около 17 000 грн).

Ранее в этом месяце компания выпустила один из лучших планшетов по соотношению "цена-качество". При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Меж тем появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.2. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

Вас также могут заинтересовать новости: