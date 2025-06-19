Представлен Redmi K80 Ultra с батареей 7 410 мАч и 3,2 млн баллами в Antutu / фото Xiaomi

Xiaomi презентовала доступный флагман Redmi K80 Extreme Edition (также известный как K80 Ultra), который тизерили последние несколько дней. Теперь об устройстве известно практически все.

В компании говорят, что это "самый продвинутый флагман в истории Redmi". У смартфона 6.83-дюймовый OLED-экран 144 Гц с разрешением 2К, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 3 200 нит. Для надежности он обрамлен металлической рамкой.

Внутри установлен мощный чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с эффективной системой охлаждения и рекордными 3.24 млн баллами в бенчмарке AnTuTu. Еще устройство может похвастаться аккумулятором емкостью 7410 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Время работы на одном заряде не раскрывается, но это самый живучий телефон бренда, если верить Xiaomi.

Видео дня

Redmi K80 Ultra

Основная камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), это Light Hunter 800 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также есть ширик с разрешением 8 Мп. Телефон поддерживает запись видео в 4K и 1080p. Характеристики селфи-камеры пока не раскрыты.

Для устройства также анонсировали "самый крутой вибромотор", защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддержку Wi-Fi 7, модель NFC и HyperOS 2 на базе Android 15 "из коробки". Цена ожидается от ¥2999 (около 17 000 грн).

Redmi K80 Ultra

Ранее в этом месяце компания выпустила один из лучших планшетов по соотношению "цена-качество". При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Меж тем появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.2. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

Вас также могут заинтересовать новости: