Европа должна видеть вступление Украины не как угрозу, а как возможность и стимул для европейского блока, подчеркнула глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Замороженные российские активы могут уменьшить цену на вступление Украины в Европейский Союз (ЕС), если их направить на финансирование восстановления государства после войны. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время конференции "Экономическая и финансовая интеграция в мире возмущений и фрагментации".

"Вступление Украины в Европейский Союз не бесплатное. Однако, по оценкам Европейского политического центра, интеграция Украины будет стоить всего 0,07-0,09% ВВП Европейского Союза в год. Цена интеграции может быть снижена, если направить обездвиженные активы страны-агрессора на финансирование восстановления Украины", - сказал Пышный.

Глава Нацбанка подчеркнул, что это не только экономически целесообразно, но и морально и юридически обусловлено.

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"Тот кто разрушил, тот должен заплатить. Когда бюджеты стран ЕС ограничены, этот подход позволяет уменьшить давление на налогоплательщиков и одновременно обеспечить восстановление на устойчивых началах", - отметил глава НБУ.

В свою очередь, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард согласилась, что ЕС не должен видеть во вступлении Украины в блок угрозу.

"Мы должны видеть Украину как возможность и как стимул. Мы должны видеть Украину как щит и как катализатор", - добавила она.

По ее словам, страны Восточной Европы продемонстрировали впечатляющий экономический рост после вступления в Евросоюз, а Украина может стать важным двигателем роста в регионе.

"Трансформация, произошедшая после расширения Европы на восток, была впечатляющей. В среднем страны, которые присоединились к ЕС в 2004 году, почти удвоили ВВП на душу населения за последние два десятилетия", - сказала Лагард.

Она добавила, что в период с 2004 по 2019 годы ВВП на душу населения в новых странах-членах ЕС вырос на 32% больше, чем в тех, которые не вступали в блок.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сейчас он против вступления Украины в ЕС. По его словам, Киев должен понимать, что другие страны, такие как Польша, Венгрия и т.д. имеют свои собственные интересы по этому вопросу.

При этом 16 июня премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет Словакии больше возможностей, чем негатива.

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