По словам Железняка, это решение поддержали 244 депутата.

Верховная Рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного народного депутата Олеся Довгого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, который отметил, что это решение поддержали 244 депутата.

"Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого. За - 244. В парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398", - отметил он.

Соответствующим проектом постановления, обнародованным на сайте парламента (№13387), предполагается досрочно прекратить полномочия Довгого, который был избран в одномандатном избирательном округе №102, Кировоградская область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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Как известно, Довгий был членом Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Ранее на своей странице в Facebook Довгий сообщил, что написал заявление о сложении мандата народного депутата. Он отметил, что сейчас больше не видит возможности "быть продуктивным в парламенте".

"Продолжаю помогать ВСУ и развивать социальные, благотворительные проекты", - написал Довгий.

Сколько нардепов работают в парламенте

Как сообщал УНИАН, ранее председатель ВР Руслан Стефанчук озвучил фактическое количество народных депутатов, которые реально работают в парламенте. По его словам, из 399 нардепов реально голосуют и присутствуют в сессионном зале примерно 340-350 человек.

Спикер уточнил, что цифра присутствующих может колебаться, ведь "накладываются различные обстоятельства". В то же время, по его словам, решения, которые объединяют зал, в частности по национальной безопасности или европейской интеграции, всегда набирают в стенах парламента от 300 голосов.

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