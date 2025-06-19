Одежда со стразами может задержать путешественников во время прохождения через сканеры безопасности.

Зона прохождения проверки на безопасность в аэропорту часто ассоциируется у путешественников с большими очередями, особенно в горячий сезон отпусков. А потому существует множество полезных советов, как ускорить этот процес.

Однако порой туристы даже не подозревают, что проблемы во время прохождения через сканеры безопасности перед посадкой в самолет могут возникнуть из-за совершенно безобидных вещей. В этом на своем опыте убедилась британская путешественница и журналистка Даниэль Кейт Роу, которую подвел... гламурный велюровый спортивный костюм со стразами.

"Для меня поездка в аэропорт – это такой же опыт, как и сам отпуск, и важно убедиться, что на мне симпатичный, но удобный наряд. Вот почему, по моему мнению, спортивные костюмы – это лучшее, что можно выбрать для поездки. Вот почему, когда я летела из аэропорта Манчестера в Пальму в прошлом месяце, я знала, что мой спортивный костюм Juicy Couture – это обязательная вещь. Он отвечает всем требованиям комфорта, миловидности, блеска сверху и снизу, и то, что Y2K снова в моде, как Zillennial, действительно много для меня значит. Конечно, для максимального комфорта я надела его с уггами. Да, я летела в жаркую страну, но мы прибывали ночью, и в трансфере был кондиционер, так что все было в порядке", – рассказала девушка в своей колонке для Daily Express.

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Даниэль вспоминает, что поначалу ничего не предвещало беды, однако когда она положила куртку от спортивного костюма в специальную корзинку перед прохождением проверки на безопасность, прозвучали первые тревожные звоночки.

"Человек, отвечающий за корзинки, спросил меня: "У вас такие же брюки, как это?", указывая на стразы "Juicy" на спине моего спортивного костюма. "Да", – ответила я, обернувшись, и они сами это увидели. Они усмехнулись и сказали, что меня определенно остановят, когда я пройду через сканеры", – отметила девушка.

По ее словам, так и произошло, когда она проходила через сканер – после сигнала о подозрительном предмете ее остановили для более подробной проверки и спросили, есть ли у нее что-нибудь в кармане, а затем отправили на проверку обуви.

"Когда я уходила, сотрудник службы безопасности посоветовал мне больше не надевать мой спортивный костюм Juicy в аэропорт, если я не хочу, чтобы меня остановили. Должна признать, это не первый раз, когда я слышу этот совет, но он слишком удобный и милый. Честно говоря, меня останавливали и обыскивали на службе безопасности каждый раз, когда я проходила через нее – обычно из-за ювелирных изделий – так что я думаю, что я бы в любом случае спровоцировала это. Но я предполагала, что на спортивном костюме нет металла со стразами, и что это просто пластик, но кто знает", – добавила Даниэль.

При этом девушка утверждает, что она не единственная, у кого возникли проблемы в аэропортах из-за подобных спортивных костюмов – несколько других женщин також поделились похожим опытом в соцсетях.

Что еще не стоит надевать в аэропорт, если не хочется проблем

Как сообщал УНИАН, ранее туристов также предупредили, что проблемы во время прохождения сканеров безопасности в аэропорту могут возникнуть из-за одежды с пайетками.

Также потенциально проблемными в аэропорту являются бюстгальтеры с металлосодержащими косточками.

Кроме того, есть несколько элементов гардероба, которые не стоит надевать на борт из соображений безопасности и гигиены.

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