Юрий Кобзар

Местное население в частности недовольно тем, что украинские беженцы получают денежную помощь от их государств.

Несмотря на заинтересованность европейских государств в украинских беженцах как демографическом и трудовом ресурсе, местное население некоторых стран относится к украинцам все хуже. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, отношение к украинцам заметно ухудшается, в частности, в Чехии и Польше. Причины - в частности экономические.

"Украинская женщина, которая приехала в Польшу с ребенком или с двумя детьми, получала помощь от государства больше, чем польская мать-одиночка, которая также имеет одного или двух детей", - отметила Либанова.

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Разница в выплатах, по словам социолога, объясняется тем, что украинская женщина в данной ситуации оказалась в гораздо худшем материальном положении, чем польская: у беженок не было не только своего жилья в стране прибытия, но и многих вещей повседневного пользования, в отличие от гражданки Польши. Однако этот аспект, считает Либанова, от большинства поляков или чехов ускользнул.

В то же время демограф уверена, что сами государства, куда прибыли украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы те остались навсегда. Кроме того, что это дополнительные рабочие руки, украинские беженцы также облегчают проблему старения населения этих стран.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине продолжает ухудшаться демографическая ситуация из-за отъезда молодежи. Тревожная тенденция последнего времени - бегство из страны выпускниц школ. По некоторым данным, уезжает каждая вторая девушка.

Также мы рассказывали, что Европейский союз продлил еще на год статус временной защиты для украинских беженцев. Это означает, что как минимум до марта 2027 года украинцев не станут выгонять из Европы.

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