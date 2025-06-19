Эксперт отмечает, что российский удар лишил Украину на длительное время ключевого нефтепереработчика.

Кабинет министров обсуждает возможность временного возобновления продажи бензина стандартов Евро 0-2 (бензинов с высоким содержанием серы и других примесей). Об этом в комментарии УНИАН сообщил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Скорее всего, отложат норму Евро-5 (запрет продажи бензина ниже стандарта Евро-5, то есть с низким содержанием серы, - УНИАН) и вернут Евро-0... В Кабмине этот вопрос уже в работе. Позволят Евро-0, Евро-1, Евро-2", - отметил эксперт.

Он пояснил, что недавно Россия ударила по Кременчугскому НПЗ, в результате чего предприятие потребует длительного ремонта. Эксперт добавляет, что завод обеспечивал сырьем половину рынка топлива. На нем перерабатывали нефть и газовый конденсат, которые добывают в Украине.

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"Был серьезный прилет по Кременчугу (Кременчугскому НПЗ, - УНИАН), он не будет работать ориентировочно шесть месяцев. Поэтому половина рынка по бензину у нас отсутствует. В связи с этим трейдеры рванули покупать топливо в Европе. И лишних объемов там особо нет", - отметил Леушкин.

Он отметил, что для того, чтобы заместить потерю мощностей, правительство рассматривает приостановление запрета на продажу бензина ниже стандарта Евро-5 и возвращение Евро-0. Таким образом, может быть разрешено торговать значительно менее качественным топливом.

"У нас есть "Укргаздобыча", которая добывает газовый конденсат, нефть и другие полезные ископаемые, а основной переработчик (Кременчугский НПЗ, - УНИАН) у нас выпадает. Нефть качать нужно, газовый конденсат качать надо, их надо где-то использовать. Поэтому нужно мини-НПЗ дать возможность перерабатывать то, что мы накачали, как это было во времена топливного кризиса", - пояснил эксперт, добавляя, что такое решение может стать временной мерой до завершения ремонта Кременчугского НПЗ.

Отмена штрафов за продажу бензина без спирта

Говоря о решении Верховной Рады о временной отмене штрафов для АЗС за продажу бензина без биоэтанола, Леушкин объясняет, что в Европе нет достаточного объема готового топлива для Украины.

"Потому что его нет. Кого сейчас штрафовать?", - пояснил эксперт.

В свою очередь, руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на своей Facebook-странице отметил, что бензин с 5% содержанием биоэтанола нестандартный для Европы, поэтому европейские поставщики не могут удовлетворить повышенный спрос на него. Он указал, что стандарт для ЕС - бензин с 10% содержанием биоэтанола.

Эксперт добавил, что необходимые объемы топлива до конца лета уже законтрактованы, поэтому дефицита не будет.

"А в целом считаю, что это хорошая возможность переходить со следующего года на Е10 (топливо с 10% содержанием биоэтанола, - УНИАН). Будет легче покупать и будем больше потреблять своего продукта. Потребитель это никак не почувствует, а стимул экономике даст неплохой", - подытожил Куюн.

Топливо в Украине - последние новости

В марте 2022 года Кабмин временно разрешил оборот топлива экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Это решение официально было принято для обеспечения дополнительного ресурса топлива в страну, в частности, для Вооруженных Сил Украины.

Стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах и дизтопливе не более 50 промилле. Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы - 10 промилле. Чем выше стандарт топлива - тем меньше вредных веществ в выхлопе автомобиля, и вреда двигателю.

В начале 2024 года запрет на продажу стандартов топлива Евро-3 и Евро-4 вернули.

15 июня стало известно о массированном ударе по Кременчугу, где находится крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод.

18 июня Верховная Рада приняла поправки в закон, которыми отсрочила на полгода штрафы за продажу бензина без 5% биоэтанола.

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